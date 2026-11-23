В Петербурге 23-летний курьер мошенников, по версии полиции, вынес 16 миллионов рублей из квартиры, ключи от которой ему передала несовершеннолетняя дочь хозяина. Девочку убедили встретиться с незнакомцем на детской площадке во дворе дома. Подозреваемого удалось задержать спустя девять дней после обращения потерпевшего в полицию, сообщили в региональном главке МВД.

В Петербурге задержали подозреваемого в краже 16 млн рублей из сейфа. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Кража произошла в пятиэтажном доме на Петроградской набережной. По данным правоохранителей, 13 ноября неизвестные связались с ребёнком и уговорили отдать ключи курьеру. Девочка выполнила указания звонивших, не подозревая, чем обернётся эта встреча.

Получив доступ к квартире на третьем этаже, злоумышленник, по версии следствия, вскрыл сейф и забрал хранившиеся там 16 миллионов рублей. О пропаже денег владелец жилья сообщил полицейским 15 ноября около 18:30.

На след предполагаемого исполнителя оперативники вышли 22 ноября. Молодого человека задержали на Загородном проспекте, им оказался 23-летний житель Северной столицы. На опубликованных кадрах подозреваемый рассказывает о своём участии в преступной схеме.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ — кража в особо крупном размере. Фигуранта задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Челябинске школьница лишилась более миллиона рублей после сообщения о доставке букета. Аферисты убедили девушку, что её персональные данные попали к преступникам, и заставили передать семейные сбережения курьеру.