Житель американского штата Северная Каролина Алвестер Перри выиграл 100 тысяч долларов, или около 8,3 миллиона рублей, благодаря собственной дочери. Девушка помогла отцу выбрать счастливую комбинацию чисел для лотереи Powerball, превратив семейную традицию в крупный денежный приз. Об этом сообщает UPI.

Перри рассказал, что уже давно выбирает лотерейные числа вместе со своей взрослой дочерью, у которой есть особенности развития. На этот раз их совместная комбинация оказалась удачной: билет стоимостью всего три доллара принёс семье сумму, в тысячи раз превышающую его цену.

Выигрышным оказался билет, купленный в магазине Riley Hill Mart в городе Уэнделл. В розыгрыше 4 ноября мужчина угадал четыре основных числа и дополнительный шар Powerball, благодаря чему получил приз в размере 100 тысяч долларов.

Неожиданное богатство семья решила потратить на вполне практичные цели. По словам Перри, супруга предложила в первую очередь погасить кредит за дом, и он с ней согласился. Остальные деньги мужчина намерен отложить, чтобы обеспечить будущее дочери.

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