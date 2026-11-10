Лотерейный билет, купленный в почтовом отделении, сделал жителя Сахалинской области миллионером. Однако победитель ещё не оформил выигрыш, организаторам предстоит его найти, пишет RG.ru.

Как сообщили в пресс-службе оператора государственных лотерей, счастливчик участвовал в тираже №217. Результаты розыгрыша определились 8 ноября, но обладатель сыгравшего билета пока не связался с компанией для получения денег.

Ранее жительница Подмосковья выиграла по миллиону рублей на каждый из двух купленных билетов. Деньги она планирует направить на погашение ипотеки и обучение племянницы.