В Сахалинской области пытаются найти счастливчика, выигравшего миллион в лотерею
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Лотерейный билет, купленный в почтовом отделении, сделал жителя Сахалинской области миллионером. Однако победитель ещё не оформил выигрыш, организаторам предстоит его найти, пишет RG.ru.
Как сообщили в пресс-службе оператора государственных лотерей, счастливчик участвовал в тираже №217. Результаты розыгрыша определились 8 ноября, но обладатель сыгравшего билета пока не связался с компанией для получения денег.
Ранее жительница Подмосковья выиграла по миллиону рублей на каждый из двух купленных билетов. Деньги она планирует направить на погашение ипотеки и обучение племянницы.
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