Дочь Тутберидзе прорвалась в финал Гран-при: Кто ещё поборется за медали в Китае
Дэвис и Смолкин вышли в финал Гран-при ISU по фигурному катанию
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Стали известны шесть дуэтов, которые встретятся в финале текущей серии Гран-при ISU по фигурному катанию в танцах на льду. Последними путёвку получили Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию.
Дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Диана Дэвис и её партнёр набрали 26 рейтинговых очков по итогам двух этапов. Этот результат позволил им занять пятое место в общем зачёте и гарантировать участие в решающем турнире.
Лидерами квалификации стали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, американцы Эмилия Зингас и Вадим Колесник, а также британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон. Все три дуэта набрали по 30 очков.
Ещё две путёвки достались представителям Франции Евгении Лопарёвой и Жоффре Бриссо, а также американцам Кристине Каррейре и Энтони Пономаренко. Таким образом, в финале выступят по два дуэта из Франции и США, а также по одной паре из Великобритании и Грузии.
Дэвис и Смолкин обеспечили себе место среди финалистов благодаря двум серебряным медалям. Сначала фигуристы заняли второе место на этапе во Франции, а затем повторили результат на Кубке Китая.
Финал Гран-при ISU пройдёт с 10 по 12 декабря в китайском Чунцине. За медали поборются шесть лучших дуэтов, определившихся по сумме рейтинговых очков на этапах серии.
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