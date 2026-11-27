Российскому фигуристу Петру Гуменнику пришлось срочно менять коньки и перестраивать тренировочный процесс перед этапом Гран-при ISU в Токио. Спортсмен признался, что узнал о своём участии всего за две недели до соревнований. Об этом сообщает Golden Skate со ссылкой на слова россиянина после короткой программы.

По словам 24-летнего фигуриста, первоначально он готовился к национальным турнирам и не рассчитывал выступать в Японии. Неожиданное приглашение заставило его резко увеличить нагрузки, что обернулось дополнительными трудностями.

«Я начал очень усердно тренироваться, быстро похудел и сломал коньки. Через неделю я перешёл на новые коньки», — рассказал Гуменник.

Несмотря на осложнившуюся подготовку, россиянин выступил в короткой программе 27 ноября и получил от судей 90,60 балла. Этот результат позволил ему занять промежуточное шестое место. Лидером соревнований стал американец Илья Малинин, набравший 114,81 балла и установивший новый мировой рекорд. Второе место занял японец Сюн Сато с 96,78 балла, третье — француз Кевин Эймоз, получивший 94,15 балла.

Произвольные программы мужчины представят в субботу, 28 ноября. Этап NHK Trophy проходит в Токио с 27 по 29 ноября.

Ранее Life.ru сообщал, что Гуменник получил приглашение на Гран-при Японии после снятия словацкого фигуриста Адама Гагары. До этого россиянин находился в списке запасных и не мог быть уверен в своём участии в турнире.