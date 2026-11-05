Гособвинение потребовало заочно приговорить журналистку Жанну Немцову*, дочь политика Бориса Немцова, к пяти годам колонии общего режима. Её обвиняют в организации деятельности иностранной структуры, признанной нежелательной в России. Об этом сообщает ТАСС из Замоскворецкого суда Москвы.

«Прошу назначить Немцовой Ж. Б. пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Указанное наказание прошу считать заочным», — заявил прокурор во время прений сторон.

Немцовой вменяют часть 3 статьи 284.1 УК РФ, предусматривающую ответственность за организацию деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России.

Ранее Life.ru сообщал, что Жанну Немцову* объявили в международный розыск. В июле Замоскворецкий суд заочно арестовал журналистку на два месяца, причём срок должен исчисляться с момента её задержания в России либо передачи российским правоохранителям. Защита обжаловала это решение, однако Мосгорсуд оставил постановление в силе.