Прокуратура передала в суд дело Жанны Немцовой*

Замоскворецкая межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Жанны Немцовой* и направила материалы в суд. Дело будет рассматриваться заочно, поскольку обвиняемая находится в розыске.

42-летней Немцовой* вменяют организацию деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России. Речь идёт о части 3 статьи 284.1 УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы.

По версии прокуратуры, Немцова* с 2015 года является соучредителем зарегистрированного за рубежом Boris Nemtsov Foundation for Freedom** и продолжила руководить его деятельностью после признания организации нежелательной в РФ.

В надзорном ведомстве утверждают, что Немцова* публиковала на видеохостинге материалы, в которых подчёркивала своё лидерство в фонде, занималась организацией его финансирования и работы, а также высказывалась о происходящих в России событиях.

Немцова* ранее была заочно заключена под стражу. В сентябре стало известно, что её объявили в международный розыск; Мосгорсуд оставил решение о заочном аресте в силе.

Сегодня Минюст России внёс Немцову* в реестр иностранных агентов. Ведомство заявило, что она распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей, выступала против СВО и взаимодействовала с другими иноагентами.

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