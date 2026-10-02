Дочь Бориса Немцова признали иноагентом

Минюст России 2 октября внёс Жанну Немцову* (дочь политика Бориса Немцова) в реестр иностранных агентов. Об этом ведомство сообщило на своём сайте.

По данным Минюста, Немцова* распространяла недостоверную информацию о решениях российских органов власти и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции и участвовала в создании и распространении материалов других иностранных агентов.

Ведомство также указало, что Немцова* является основателем организации, деятельность которой признана нежелательной в России, взаимодействует с другими иноагентами и проживает за пределами страны. Речь идёт о зарегистрированном в Германии «Фонде Бориса Немцова за свободу»**. Немцова* основала его в 2015 году, а в апреле 2024-го российские власти включили организацию в перечень нежелательных.

Летом 2026 года Немцова* стала фигуранткой уголовного дела об организации деятельности нежелательной организации. 31 июля Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал её, а в сентябре стало известно об объявлении в международный розыск.

Вместе с Немцовой* в реестр иноагентов 2 октября включили активиста Рустама Хуажева*, информационные ресурсы «Команда Навального»* и «Реанимация»*. Одновременно из перечня в связи с ликвидацией исключили автономную некоммерческую организацию «Центр по работе с проблемой насилия».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Германия игнорирует запросы России об анализах и лечении Алексея Навального***. Также он отметил, что после смерти блогера российская сторона повторно запросила документы у ФРГ и ОЗХО, но ответа не последовало.

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