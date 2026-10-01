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Опубликовано 1 октября, 08:11

Экс-иноагент Понасенков переписал последнюю квартиру в РФ на 74-летнюю мать

Обложка © VK / Понасенков Евгений

Обложка © VK / Понасенков Евгений

Историк Евгений Понасенков лишился всей своей жилой площади в России. Сразу после включения в перечень иностранных агентов два года назад публицист поспешил обезопасить имущество. По договору дарения трёхкомнатные апартаменты в Хорошёвском районе столицы перешли в собственность его 74-летней матери. Стоимость этих квадратных метров оценивается примерно в 35 миллионов рублей, узнал SHOT.

В подаренном помещении сейчас обосновались близкие блогера. Его 76-летний отец, Николай Понасенков, ранее руководил отделением в госпитале внутренних войск и носил погоны полковника медслужбы. В 2010 году военврач попал под уголовное преследование: следствие вменило ему кражу 70 литров раствора альбумина на 745 тысяч рублей для передачи гражданским лицам. Вину медик категорически отрицал, заявляя о подставе, однако суд назначил условное наказание. В настоящее время осужденный трудится в Центре крови имени Гаврилова.

В середине сентября текущего года Минюст исключил писателя из «чёрного списка» из-за потери соответствующих критериев. Сам создатель контента хвастается, что теперь его заваливают коммерческими заказами.

При этом столичный бизнес знаменитости переживает тяжёлые времена. Принадлежащее ему предприятие «Первый научный», отвечавшее за монетизацию лекций и тематических представлений, приносит одни убытки и рискует закрыться со дня на день.

Финансовые трудности компании не мешают автору регулярно выезжать за границу: недавно он проводил время в Италии.

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Тем временем российская певица Ирина Салтыкова полностью избавилась от принадлежавшей ей столичной недвижимости, выручив со сделок порядка 150 миллионов рублей. Артистка сделала выбор в пользу загородной жизни и окончательно перебралась в закрытый посёлок на Рублёво-Успенском шоссе.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Оксана Попова
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