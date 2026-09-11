Больше не иноагент: Минюст исключил историка Понасенкова из реестра

Министерство юстиции России исключило Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Причиной стала утрата признаков иностранного агента, сообщили в ведомстве.

«В соответствии с распоряжением Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключён Е. Н. Понасенков», — говорится в сообщении министерства.

Понасенкова внесли в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Позднее он пытался оспорить этот статус в судах.

В октябре 2024 года Верховный суд РФ отказался передавать его жалобу на рассмотрение, после чего Понасенков продолжал числиться в реестре. Теперь Минюст официально исключил его из списка.

По закону одним из оснований для исключения физлица из реестра может стать установленное Минюстом прекращение обстоятельств, которые послужили основанием для получения статуса иностранного агента.

Евгений Понасенков известен как публицист, автор книг и видеоблогер. Широкую известность ему принесли публичные выступления и работы об Отечественной войне 1812 года, в том числе книга «Первая научная история войны 1812 года», вышедшая в 2017 году и впоследствии переиздававшаяся. Его трактовки исторических событий неоднократно становились предметом публичных споров и критики со стороны профессиональных историков, но это не мешало ему оставаться живым мемом, популярным в соцсетях.