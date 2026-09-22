«Полная тишина»: Лавров обвинил ФРГ в игнорировании запросов по Навальному*

Германия не отвечает на запросы Москвы о результатах анализов и лечении Алексея Навального* в берлинской клинике в 2020 году. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии IV международного форума «Диалог о фейках».

«Когда господин Навальный* скончался, мы ещё раз напомнили и немцам, и Организации по запрещению химического оружия показать нам, во-первых, анализы, которые были сделаны в 2020 году, и, во-вторых, показать, как его потом лечили в Германии. Полная тишина, нагнетание антироссийской риторики и уход от честного разговора», — сказал Лавров.

Он добавил, что после смерти Навального* российская сторона повторно запросила документы у ФРГ и ОЗХО, но ответа не было. Глава МИД также подчеркнул, что именно Москва в 2020 году разрешила вывезти оппозиционера в Берлин для лечения.

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