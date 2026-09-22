«Полная тишина»: Лавров обвинил ФРГ в игнорировании запросов по Навальному*
Лавров: Германия игнорирует запросы России об анализах и лечении Навального*
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Германия не отвечает на запросы Москвы о результатах анализов и лечении Алексея Навального* в берлинской клинике в 2020 году. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии IV международного форума «Диалог о фейках».
«Когда господин Навальный* скончался, мы ещё раз напомнили и немцам, и Организации по запрещению химического оружия показать нам, во-первых, анализы, которые были сделаны в 2020 году, и, во-вторых, показать, как его потом лечили в Германии. Полная тишина, нагнетание антироссийской риторики и уход от честного разговора», — сказал Лавров.
Он добавил, что после смерти Навального* российская сторона повторно запросила документы у ФРГ и ОЗХО, но ответа не было. Глава МИД также подчеркнул, что именно Москва в 2020 году разрешила вывезти оппозиционера в Берлин для лечения.
Напомним, Навальному* стало плохо 20 августа 2020 года в самолёте Томск — Москва. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а спустя два дня доставили в берлинскую клинику Charite. Омские врачи сообщали, что не обнаружили следов ядов, и называли основным диагнозом нарушение обмена веществ. Правительство Германии позднее заявило, что лаборатория Бундесвера якобы нашла в образцах признаки нервно-паралитического яда «Новичок». Лавров узнал, что врачи немецкой клиники «Шарите» не нашли никаких ядов в анализах пациента.
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* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.