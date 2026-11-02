Босния и Герцеговина не намерена присоединяться к НАТО и не станет вступать в другие военные союзы. Об этом заявил председатель правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

«На истории с членством Боснии и Герцеговины в НАТО давно поставлена точка. Сотрудничество — да, членство — нет», — написал политик на своей странице в соцсети X.

Додик добавил, что тем, кто до сих пор не понял позицию республики, не стоит тратить время на попытки её изменить. Он подчеркнул, что Босния и Герцеговина не присоединится ни к одному военному альянсу, особенно к НАТО.

«Мы не будем вступать ни в какой военный альянс, и уж тем более в НАТО, по причинам, которые хорошо известны», — указал он.

В начале октября Милорад Додик объявил о победе своей партии на выборах.