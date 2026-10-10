В Боснии и Герцеговине обсудят строительство газопровода из России

Республика Сербская намерена вновь добиваться строительства газопровода для поставок российского топлива через Сербию. Вернуться к обсуждению проекта на уровне Боснии и Герцеговины власти планируют после успеха правящей партии на выборах. Об этом РИА «Новости» сообщил лидер «Союза независимых социал-демократов» Милорад Додик.

По словам политика, реализация энергетической инициативы уже 12 лет остаётся заблокированной из-за разногласий между руководством Республики Сербской и представителями Сараево. При этом Баня-Лука готова возобновить сотрудничество, если боснийская сторона проявит заинтересованность.

«Это означает и разблокирование всех инвестиционных проектов, таких как газопровод», — подчеркнул Додик.

Он связал возвращение к совместным экономическим инициативам с необходимостью сохранить принципы Дейтонского мирного соглашения 1995 года.

Поводом для новых планов стали результаты всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине. Согласно предварительной информации ЦИК, представители СНСД Саво Минич и Желька Цвиянович лидируют в борьбе за пост президента Республики Сербской и место сербского члена Президиума БиГ соответственно.

Сейчас российское топливо поступает в Боснию и Герцеговину через газовое соединение возле города Зворник на сербской границе. Общий объём годового потребления достигает 250 миллионов кубометров, из которых около 50 миллионов приходится на Республику Сербскую.

Ранее Life.ru сообщал о продлении поставок российского газа в Сербию до конца 2026 года. Договорённость сохранила для Белграда прежние выгодные условия и обеспечила продолжение поставок ещё на три месяца.