Догадки против фактов: Песков ответил, есть ли план мирного урегулирования конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг существование готового проекта мирного соглашения. Он подчеркнул, что появляющиеся в средствах массовой информации сведения являются лишь домыслами.

Песков ответил, есть ли план мирного урегулирования на Украине. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Как правило, эти вбросы не имеют ничего общего с реальностью. Пока нет никакого плана», — сообщил он в разговоре с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Ранее в публичном пространстве активно обсуждался проект договора, который якобы привозили американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Песков дал понять, что эта информация не соответствует действительности.

При этом дипломатическая работа продолжается. Россия сохраняет открытость к диалогу и поддерживает контакты с американской стороной на рабочем уровне. Существует общая политическая инициатива выйти на возобновление трехсторонних переговоров.

Ранее Life.ru писал, что Трамп рассчитывает добиться прорыва в украинском урегулировании во время своего президентского срока. Как сообщал Ушаков, тема завершения конфликта занимала центральное место в разговоре лидеров России и США.