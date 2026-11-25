Здание может находиться в частной собственности, тогда как земля под ним остаётся государственной или муниципальной. Председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов напомнил, что владелец зарегистрированной недвижимости вправе получить новый договор аренды участка без торгов даже после завершения прежнего соглашения. В комментарии Life.ru парламентарий объяснил, какие условия необходимо соблюсти и как пройти процедуру оформления.

Собственник зарегистрированного здания может заключить новый договор аренды государственной или муниципальной земли под ним без торгов и после окончания прежней аренды. Это право связано с записью о собственности на объект недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Подпункт 9 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ допускает аренду участка под зданием без аукциона, пункт 1 статьи 39.20 закрепляет исключительное право собственника здания на такой участок. Председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов

Эту позицию подтверждает пункт 3 Тематического обзора Верховного Суда РФ № 20/2026 от 11 ноября 2026 года. В рассмотренном деле прежняя аренда закончилась 10 декабря 2022 года. Собственник обратился за новым договором в марте 2023 года, продолжал использовать землю по назначению и вносил арендную плату. Суд поддержал собственника. Зарегистрированная собственность на объект сохранила за ним возможность оформить аренду по праву владельца расположенной на участке недвижимости.

Для оформления проверьте, что право собственности на здание внесено в ЕГРН, само здание расположено в границах испрашиваемого участка, кадастровые сведения совпадают. Затем подайте заявление о предоставлении земли в аренду без торгов. Укажите кадастровый номер участка, основание по статьям 39.6 и 39.20 ЗК РФ, цель использования, выбранный вид права и контакты. Прежний договор и сведения об арендных платежах помогут подтвердить историю пользования. При уже образованном участке с уточненными границами статья 39.17 ЗК РФ предусматривает рассмотрение заявления в срок до 20 дней. После подтверждения основания заявителю направляют подписанный проект договора, который следует вернуть с подписью в течение 30 дней.

Срок аренды выбирает заявитель в пределах статьи 39.8 ЗК РФ. Для собственника здания он может составлять до 49 лет. Договор сроком от одного года регистрируют в ЕГРН. После оформления собственник получает законное основание пользоваться публичной землей для эксплуатации своего здания.

Кроме того, граждане России имеют возможность получить земельный участок бесплатно. Как рассказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Екатерина Стенякина, это осуществимо в рамках программ «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», а также благодаря региональным льготам или участию в жилищно-строительных кооперативах с господдержкой. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.