Обычная игра в пиклбол обернулась для женщины серьёзными проблемами со зрением. После попадания мяча в глаз у спортсменки развилась травматическая глаукома, которую не удалось устранить даже хирургическим вмешательством. Клинический случай врачи описали в журнале BMJ Case Reports.

Женщина средних лет играла без защитных очков, когда мяч угодил ей прямо в левый глаз. Сразу после удара она почувствовала сильную боль, зрение стало нечётким, появилась выраженная светобоязнь.

При обследовании офтальмологи обнаружили кровоизлияние в переднюю камеру глаза и повышенное внутриглазное давление. После экстренного лечения пациентку отпустили домой, однако уже через две недели боль и проблемы со зрением усилились.

Спустя три месяца медики выявили повреждение зрительного нерва. Несмотря на проведённую операцию, глаукома сохранилась. Теперь женщине предстоит регулярно обследоваться у офтальмолога. Кроме того, у неё повысился риск развития катаракты.

Пиклбол сочетает элементы большого и настольного тенниса, а также бадминтона. Особую популярность он приобрёл среди людей старшего возраста. Современные ракетки позволяют разгонять мяч почти до 100 километров в час, а небольшое расстояние между игроками увеличивает риск травм.

Ранее офтальмолог Айгуль Отхозория предупреждала, что даже обычные тренировки в спортзале могут представлять опасность для зрения. В частности, интенсивные физические нагрузки с задержкой дыхания способны временно повышать внутриглазное давление. Людям с диагностированной глаукомой специалист рекомендовала согласовывать допустимые нагрузки с лечащим врачом.