В Раменском врачи достали из глаза пациента осколок, застрявший прямо в радужке

Офтальмологи Раменской больницы спасли зрение мужчине, которому во время работы с инструментом по металлу в левый глаз попал осколок. Фрагмент размером два на один миллиметр застрял глубоко в радужке. Пациенту потребовалась микрохирургическая операция, сообщили Life.ru в Минздраве Подмосковья.

Почувствовав удар в глаз, мужчина сразу вызвал скорую. После обследования врачи решили извлечь металл через небольшой прокол.

«Наша главная задача была не просто спасти глаз, а сохранить высокую остроту зрения. Мы сделали микропрокол всего в полтора миллиметра. Специальным инструментом аккуратно “раскачали” осколок и извлекли его, не делая больших разрезов», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Павел Швец.

Швы на роговицу в области ранения накладывать не стали: по словам врача, это могло вызвать астигматизм и снизить зрение. Вместо них установили лечебную контактную линзу с бандажными свойствами.

Операция прошла успешно. Мужчина получил антибактериальную и противовоспалительную терапию и уже выписан домой под амбулаторное наблюдение.

Врачи напомнили о необходимости пользоваться средствами защиты при работе с инструментами. Самостоятельно извлекать попавший в глаз предмет нельзя: это грозит дополнительными повреждениями, кровотечением и инфекцией. При травме необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.