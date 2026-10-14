Москвичка застряла пальцами в молнии джинсов и вызвала спасателей

Обычная попытка расстегнуть джинсы обернулась для жительницы Москвы вызовом спасателей. Девушка зажала пальцы в молнии настолько сильно, что не смогла освободиться самостоятельно. О необычном происшествии сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошёл в столичном районе Внуково. Когда москвичка попыталась справиться с застёжкой, та намертво заклинила, превратив предмет гардероба в настоящую ловушку.

Все попытки выбраться из джинсового плена оказались безуспешными. В итоге пострадавшей пришлось набрать номер 112 и обратиться за профессиональной помощью.

Прибывшие специалисты аккуратно освободили пальцы девушки. На этом череда необычных вызовов не закончилась: следующими спасателей ждали в Филимонковском районе Москвы. Там в помощи нуждался двухлетний мальчик, у которого пальцы застряли в игрушке. Подробности второй спасательной операции не приводятся.

Ранее в городе Светлом Калининградской области женщина оказалась заперта в неисправном лифте. Пока она ждала специалистов, в кабине стало не хватать воздуха — она чуть не задохнулась. Прибывшие специалисты открыли двери неисправного подъёмника и помогли находившейся внутри выбраться наружу. После освобождения состояние женщины быстро нормализовалось. Медицинская помощь ей не понадобилась, от поездки в больницу она отказалась.