Секс с перчинкой закончился больницей: Москвичи испытали смазку с чили и пожалели

Семейная пара из Москвы попала в больницу после использования во время секса согревающего лубриканта с экстрактом перца чили. По данным SHOT, у обоих возникли сильная боль и выраженный отёк половых органов.

44-летний мужчина и его 32-летняя жена заказали средство на зарубежном маркетплейсе. Как утверждает канал, супруги рассчитывали с его помощью справиться с проблемами эректильной функции мужчины.

После использования геля состояние обоих резко ухудшилось. Женщина вызвала скорую, после чего супругов доставили в больницу. Из-за боли им было трудно самостоятельно передвигаться.

По данным SHOT, врачи связали гиперемию и сильный отёк с воздействием капсаицина — вещества, которое придаёт остроту перцу чили. Контакт капсаицина со слизистыми действительно способен вызвать интенсивное жжение и раздражение.

Канал также утверждает, что купленный супругами лубрикант оказался просроченным. При этом подтверждения, что именно истёкший срок годности усилил реакцию, в опубликованных данных нет.

После оказания первой помощи мужчину направили к урологу, женщину — к гинекологу.

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