Рэпер Моргенштерн*, сменивший имя на Исраэль Йегуда, предположительно готовится к новой свадьбе. О его помолвке с дочерью израильского раввина сообщает журнал «Лехаим».

Избранницей музыканта называют Габриэлу Нирэль Маркус. Девушка приходится дочерью раввину Гаю Маркусу. По появившейся информации, артист нашёл себе «шидух» — так называют подбор подходящего спутника жизни в еврейской традиции. Предполагаемая невеста рэпера происходит из семьи раввина.

В сообщениях о возможной помолвке исполнитель фигурирует уже под новым именем — Исраэль Йегуда Моргенштерн*. Ранее публика знала его как Алишера Моргенштерна*.

При этом сам музыкант пока публично не подтвердил информацию о предстоящем бракосочетании. Официальных заявлений от предполагаемых жениха и невесты в исходном сообщении также не приводится.

Ранее Life.ru сообщал, что Моргенштерн* открыто занялся поисками еврейской супруги. В сентябре артист рассказал, что обратился к свахе и даже организовал специальную группу в соцсетях, через которую потенциальные кандидатки могли предложить свою кандидатуру.