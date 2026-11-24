Минюст России предложил обязать участников гражданских и арбитражных процессов раскрывать доказательства не позднее чем за семь календарных дней до судебного заседания. Соответствующий законопроект уже вынесен на общественное обсуждение, сообщается на сайте ведомства.

Согласно действующему законодательству, участники разбирательства обязаны подтверждать свои требования и возражения доказательствами, с которыми должны иметь возможность ознакомиться другие стороны процесса. Минюст предлагает закрепить конкретный срок для такого обмена.

Для сложных дел с большим объёмом материалов предусмотрят исключение: суд сможет самостоятельно определять сроки представления доказательств и ознакомления с ними. Если в заседании объявят перерыв, по общему правилу документы необходимо будет раскрыть не позднее чем за два рабочих дня до его продолжения.

Законопроект также предусматривает дополнительные гарантии возмещения судебных расходов ответчикам. При наличии риска, что взыскать деньги с проигравшего истца будет затруднительно, суд по ходатайству ответчика сможет потребовать финансовое обеспечение. На его предоставление отведут не более 15 дней.

Кроме того, к судебным издержкам предлагают относить расходы не только на привлечённых адвокатов, но и на штатных юристов. Главными условиями станут документальное подтверждение затрат и их непосредственная связь с рассмотрением конкретного дела.

В Минюсте рассчитывают, что поправки обеспечат дополнительные процессуальные гарантии участникам разбирательств и повысят доступность правосудия.

Между тем в ноябре стало известно, что российские суды начали запрашивать у участников разбирательств сведения об использовании нейросетей при подготовке процессуальных документов. Истцов и ответчиков могут попросить указать, какие фрагменты материалов были созданы искусственным интеллектом и каким образом проверялась их достоверность.