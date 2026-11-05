Российские суды начали требовать от участников разбирательств подробные сведения об использовании нейросетей при подготовке процессуальных документов. Истцов и ответчиков могут попросить не только подтвердить факт применения искусственного интеллекта, но и указать, какие материалы были созданы с его помощью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, одним из первых такую практику в конце октября 2026 года применил Арбитражный суд Самарской области. Журналисты обнаружили более десяти судебных документов с подобными требованиями.

Участникам процессов предлагают раскрывать использование ИИ при подготовке исковых заявлений, отзывов, ходатайств, письменных пояснений и доказательств. При этом недостаточно просто сообщить, что текст составлялся с помощью нейросети. Необходимо уточнить, какие именно фрагменты были сгенерированы, и объяснить, как проверялась достоверность приведённых сведений.

Юрист по банкротству Елена Королёва пояснила Baza, что уведомлять суд требуется в тех случаях, когда искусственный интеллект использовался для подготовки материалов, представляемых в рамках дела. Если человек обращался к нейросети исключительно для личного анализа ситуации, сообщать об этом не нужно.

По словам эксперта, повышенное внимание к ИИ связано с ошибками в судебных документах. Нейросети способны придумывать несуществующие судебные решения, искажать содержание законов и создавать недостоверные сведения, которые затем попадают в материалы разбирательства.

Единой формы уведомления пока нет, поэтому раскрыть информацию об использовании ИИ можно в произвольном порядке. При этом за представление заведомо недостоверных сведений и злоупотребление процессуальными правами участникам дела могут грозить судебные штрафы.

Вопрос использования нейросетей в судах поднимался и ранее. В мае 2026 года Верховный суд России разъяснил, что участники гражданских процессов должны сообщать о применении искусственного интеллекта при получении представляемых суду сведений о фактах.

Таким образом, речь идёт не о всеобщем запрете на нейросети и не об обязанности отчитываться за любое обращение к чат-боту, а о контроле над достоверностью материалов, которые стороны используют в судебном процессе.

Ранее Life.ru сообщал о тестировании искусственного интеллекта в судах более чем 20 регионов России. Председатель Верховного суда Игорь Краснов рассказал, что нейросетям планируют поручить анализ документов, поиск ошибок и подготовку протоколов заседаний.