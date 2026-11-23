Шумных соседей можно привлечь к ответственности, даже если к приезду полиции они успели угомониться. Для этого важно правильно зафиксировать нарушение и собрать доказательства. Как действовать в такой ситуации, Life.ru рассказал адвокат, управляющий партнёр юридической фирмы Forseti&Ting Альберт Ануфриев.

Прежде всего необходимо учитывать, что часы, в которые запрещено шуметь, устанавливаются региональным законодательством. Например, в Москве ночной режим тишины действует с 23:00 до 07:00. Для ремонтных работ предусмотрены дополнительные ограничения. Поэтому перед обращением стоит уточнить правила, действующие в конкретном регионе.

Если соседи нарушают установленный режим тишины, Ануфриев рекомендует обратиться в полицию и до приезда сотрудников записать происходящее на видео. На записи желательно зафиксировать дату, время, точный адрес, источник шума и продолжительность нарушения.

По приезду дежурного патруля, в случае если к моменту его приезда соседи уже угомонились, включите и продемонстрируйте сотрудникам полиции видеозапись и попросите составить протокол об административном правонарушении. Альберт Ануфриев Адвокат, управляющий партнёр юридической фирмы Forseti&Ting

При этом заявление и видеозапись служат материалами для проверки, но не гарантируют автоматического составления протокола. Решение принимается с учётом собранных доказательств и полномочий органов, рассматривающих подобные нарушения в конкретном регионе.

Дополнительно подтвердить ночной шум могут показания других жильцов и письменный акт с подписями соседей или представителей управляющей компании либо ТСЖ. По словам эксперта, такой документ можно использовать в качестве письменного доказательства.

Если нарушения повторяются регулярно, Ануфриев советует вести таблицу с датами и временем каждого случая, сохраняя соответствующие видеозаписи. Чем подробнее зафиксированы обстоятельства, тем проще подтвердить систематический характер проблемы.

«Дату и время создания файла можно изменить, поэтому для фиксации нарушения режима тишины лучше использовать видеозапись с точным указанием даты, времени и места, где она производится», — пояснил адвокат.

Обычная аудиозапись также может использоваться при рассмотрении дела, однако по ней зачастую сложнее установить место и время происходящего. Приложения-шумомеры на смартфонах позволяют ориентировочно оценить громкость звука, но не заменяют профессиональные измерения.

При этом обращаться в Роспотребнадзор за измерением шума имеет смысл не во всех случаях. Ведомство не проводит санитарные замеры звуков, связанных с обычным поведением жильцов, в том числе громкой музыкой и криками. Для таких нарушений основное значение имеют действующие региональные правила тишины и собранные доказательства.