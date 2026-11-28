В Германии суд приговорил к восьми месяцам лишения свободы условно нидерландского неонациста Стефана Вийкампа, известного как «Голландский Гитлер». Мужчину признали виновным в разжигании ненависти за публичное восхваление нацистского диктатора, сообщает немецкая телерадиокомпания WDR.

Поводом для уголовного преследования стали высказывания 59-летнего Вийкампа во время демонстрации ультраправых в Мюнстере 19 июля 2025 года. В интервью возле главного железнодорожного вокзала мужчина открыто выразил восхищение Гитлером. Своих взглядов он не изменил и во время судебного заседания.

Первоначально суд назначил Вийкампу восемь месяцев лишения свободы условно и денежное взыскание в размере трёх тысяч евро. Однако мужчина оспорил это решение, после чего дело рассмотрели повторно. В результате суд сохранил условный срок, но снизил размер денежного взыскания до тысячи евро.

Вийкамп на протяжении десятилетий участвует в мероприятиях немецких и нидерландских ультраправых. Своё прозвище он получил благодаря внешнему сходству с Гитлером, которое подчёркивает характерной причёской и усами. В 2017 году мужчина вошёл в федеральное руководство немецкой неонацистской партии Die Rechte.