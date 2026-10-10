Перуанский журналист Альберто Наварро Киспе связал имя политика Гитлера Муссолини Симеона Флореса с неосведомлённостью его родителей об исторических фигурах. Такое мнение он высказал на II Глобальном цифровом форуме в беседе с РИА «Новости».

«Нет, это ненормально (так называть детей. — Прим. Life.ru). Но в Перу очень много невежества», — сказал Наварро Киспе.

Журналист считает, что в стране необходимо больше рассказывать об истории Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини. Особое внимание, по его мнению, следует уделять просвещению молодёжи. Он также выступил против нормализации имён, связанных с фашистскими режимами.

Поводом для комментария стала победа Гитлера Муссолини Симеона Флореса на муниципальных выборах в округе Керопалька в перуанском регионе Уануко. Кандидат от партии Ahora Nación получил 229 голосов, или 34,54% действительных бюллетеней. После подсчёта 100% протоколов он опередил ближайшего соперника на 25 голосов.

Флоресу 45 лет. Керопалька относится к провинции Лаурикоча и насчитывает немногим более 700 жителей. Публичных данных о том, что политик разделяет взгляды исторических деятелей, чьи имена он носит, нет.

Ранее сообщалось, что Гитлер Муссолини Симеон Флорес вышел на первое место на выборах мэра Керопальки. За него проголосовали 229 избирателей, тогда как его ближайший соперник Гаспар Бенильде Осорио Самбрано получил 204 голоса. Третье место заняла Итала Йована Сантильян Вара со 187 голосами. Флорес участвовал в выборах от партии Ahora Nación; совпадение его имён с именами Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини привлекло к результатам голосования внимание зарубежных СМИ.