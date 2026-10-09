Захарова увидела тревожную тенденцию после победы Гитлера Муссолини на выборах

Победа перуанского политика по имени Гитлер Муссолини Симеон Флорес на выборах мэра стала одним из небольших элементов постепенной нормализации имён нацистских и фашистских лидеров в общественном сознании. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на II Глобальном цифровом форуме.

Необычное имя политика действительно оказалось настоящим, а не выдумкой. После подсчёта 100% протоколов Симеон Флорес набрал 229 голосов, или 34,54%, и вышел на первое место на выборах главы округа Керопалька.

Захарова подчеркнула, что самого политика нельзя винить за имя, данное ему родителями. Однако подобные случаи, по её мнению, постепенно снижают общественное неприятие фигур, связанных с нацизмом и фашизмом.

«С одной стороны, это вроде какая-то шутка. Но мы проверили, это не фейк. Ещё раз говорю, он, наверное, в этом не виноват, у него такое имя. С другой стороны, это те маленькие элементы, которые возвращают в общественное сознание эти адские, абсолютно аморальные имена на уровне некоего приятия», — сказала дипломат.

По мнению представителя МИД, опасность заключается в постепенном привыкании общества: имена, которые прежде однозначно ассоциировались с преступными режимами XX века, начинают восприниматься как нечто обыденное и естественное.

На том же форуме Захарова предупредила, что, по её оценке, неонацизм в мире набирает обороты и обществу важно сохранять внутреннюю сопротивляемость подобным тенденциям. II Глобальный цифровой форум проходит в Москве с 8 по 10 октября.

Ранее Мария Захарова уже предупреждала о постепенном снижении чувствительности общества к нацистской идеологии. Дипломат заявляла, что оправдание отдельных исторических фигур и изменение отношения к преступлениям Третьего рейха способны привести к прямой героизации нацизма. В июле она также назвала «ремилитаризацию фашизма» следствием западной расистской и колониальной логики.