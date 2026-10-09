В Перу на выборах мэра победил Гитлер Муссолини

В Перу кандидат Гитлер Муссолини Симеон Флорес вышел на первое место на выборах мэра округа Керопалка. Представитель партии Ahora Nación получил 229 голосов и обошёл ближайшего соперника всего на 25 голосов.

Гитлер Муссолини смог победить на выборах. Скриншот © X / Pamphlets

Необычность результата заключается прежде всего в имени лидера гонки. Гитлер Муссолини Симеон Флорес носит имена Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини — лидеров нацистской Германии и фашистской Италии. Именно это обстоятельство привлекло внимание к результатам выборов в небольшом перуанском округе.

При этом нет данных о том, что Флорес разделяет взгляды или идеологию своих исторических тёзок. Он баллотировался от Ahora Nación — партии левого направления, которая среди своих приоритетов называет борьбу с коррупцией и развитие всеобщего здравоохранения. Флорес пока считается виртуальным победителем. Его результат ещё должен пройти предусмотренные избирательным законодательством процедуры, после чего власти официально подтвердят полномочия нового главы округа.

Напомним, в 2025 году в Намибии 59-летний политик Адольф Гитлер Уунона вновь одержал победу на региональных выборах в округе Омпунджа. Это уже пятый раз, когда он получает мандат, уверенно оставаясь лидером своего округа. Несмотря на вызывающее ассоциации имя, сам Уунона ранее подчёркивал, что не имеет никакого отношения к нацистскому диктатору — имя было выбрано его родителями, и в Намибии не воспринималось так, как в Европе.