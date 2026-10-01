«Спал до полудня»: Немецкий активист разрушил главный миф о Гитлере

Успех нацистов на выборах в Рейхстаг в сентябре 1930 года почти не был связан с самим Гитлером, а главные теории о причинах их взлёта не выдерживают проверки данными. Об этом рассказал в интервью The Guardian немецкий художник и автор книги «Der Rückfall» Филипп Рух.

Именно голосование 14 сентября 1930 года, по мнению Руха, стало поворотным. Если в 1928 году НСДАП получила около 800 тысяч голосов и 12 мест, то спустя два года — уже 6,4 миллиона голосов и 107 мандатов. Партия, которую Рух называет сборищем расистов и крикунов, разом обошла три устоявшиеся правые силы и вышла на второе место.

Распространённую теорию о «тёмной харизме» Гитлера автор отвергает. По его словам, перед выборами 1930 года никаких подтверждений этому нет: Гитлер даже не значился в бюллетене, так как не был гражданином Германии и имел судимость за попытку переворота.

«В 1930 году Гитлер был не политическим гением. Он был ленивым преступником, который спал до полудня», — заявил Рух The Guardian. Он напомнил, что в 1929 году будущий диктатор произнёс всего 29 речей, а Геббельс полгода жаловался на его бездействие.

Не объясняют успех нацистов и пропаганда, и экономический кризис, считает автор. Ранняя нацистская агитация была любительской, а газеты почти не читали. Крах на Уолл-стрит по-настоящему ударил по Германии лишь в июле 1931 года — через десять месяцев после выборов. При этом в регионах с высокой безработицей НСДАП выступала слабее.

Главной причиной Рух называет склонность нацистов к насилию. По его словам, в кампании 1930 года партия говорила не о социальной политике, а о расправах над противниками. Именно эта жажда насилия, как это ни парадоксально, притягивала избирателей.

Эти выводы Рух переносит на современность. Он предупреждает, что похожие фантазии о насильственном возмездии он видит сегодня у AfD, и ставит вопрос, не должно ли в таких случаях применяться уголовное право.

Ранее стало известно, что в Берлине ради жилья и офисов могут снести часть бункера, связанного с последними днями нацистского режима. Разрешение застройщику уже выдано. Ассоциация «Берлинский подземный мир» пытается совместить сохранение объекта с застройкой, но перед сносом бункер лишь задокументируют.