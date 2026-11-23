В молдавском городе Бельцы руководство государственного университета имени Алеку Руссо отказалось предоставить площадку для показа документального фильма о жертвах Холокоста в Бессарабии. Организаторам сообщили об этом всего за день до мероприятия, не объяснив окончательную причину решения. Об этом рассказал депутат муниципального совета Геннадий Форманюк.

По словам политика, подготовка показа продолжалась несколько недель. Всё это время администрация вуза называла организаторам разные причины, мешавшие провести мероприятие. В итоге университет отказал в предоставлении помещения.

«В течение двух недель организаторам называли разные причины, а за день до показа университет отказал в предоставлении площадки без каких-либо объяснений», — написал Форманюк в соцсети.

Партнёрами просветительского проекта выступили посольства Израиля и Германии. После отказа университета организаторы обратились за помощью к городским властям. В результате фильм «Истории Кишинёвского гетто» всё же показали 19 ноября в городском Доме культуры.

Форманюк назвал ситуацию недопустимой, напомнив о трагической судьбе еврейского населения города. До Второй мировой войны евреи составляли не менее половины жителей Бельц. Во время Холокоста многие из них были убиты, лишились семей или вынужденно покинули родные места.

В годы Второй мировой войны Бессарабия оказалась под контролем режима румынского диктатора Иона Антонеску, союзника нацистской Германии. По оценкам международных исследователей, на территориях под румынским управлением погибли от 280 до 380 тысяч евреев.

Ранее Life.ru рассказывал о планах пересмотреть школьные программы по истории в Молдавии. Министр образования Дан Перчун предложил уделять больше внимания событиям XX века, включая Холокост. При этом новый учебник истории уже вызвал споры: представители еврейской общины и общественности критиковали изложение роли Румынии во Второй мировой войне и освещение деятельности режима Антонеску.