Ирландский журналист Брайан Макдональд раскритиковал главу евродипломатии ЕС Каю Каллас после её слов о России и Китае во Второй мировой войне. В соцсети X он написал, что сначала принял видео с её выступлением за подделку, а затем задался вопросом: «Как она думает, каким образом Россия и Китай получили свои постоянные места в Совете Безопасности ООН?»

«Когда я впервые увидел это, то решил, что видео подделано, чтобы выставить ЕС в невыгодном свете. Каково же было моё удивление, когда я узнал, что госпожа Каллас сама предоставила эти материалы», — возмутился Макдональд.

На конференции Института ЕС по исследованиям безопасности Каллас рассказала, что услышала на встрече АСЕАН, как Россия обращалась к Китаю со словами о совместной борьбе и победе во Второй мировой. Она назвала эту формулировку «чем-то новым» и сказала, что она вызывает вопросы у тех, кто «знает историю».

Ранее ирландский журналист Брайан Макдональд высмеял главу дипломатии ЕС Каю Каллас после её заявления, что на Россию якобы никто никогда не нападал. Французы под Бородином и немцы под Сталинградом, видимо, оказались там «по недоразумению», заметил он.