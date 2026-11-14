Французы под Бородином и немцы под Сталинградом, видимо, оказались там «по недоразумению» — так ирландский журналист Брайан Макдональд высмеял главу дипломатии ЕС Каю Каллас после её заявления, что на Россию якобы никто никогда не нападал.

«Возникает вопрос, что же тогда делали французы под Бородином в 1812 году и немцы под Сталинградом в 1942-м. Вероятно, произошло какое-то недоразумение», — написал Макдональд в соцсети X, назвав высказывание Каллас очередной сенсацией.

Поводом стали слова главы евродипломатии на встрече европейских лидеров в Дублине 13 ноября. Каллас заявила, что России не нужны гарантии безопасности, поскольку на страну якобы никто никогда не нападал. При этом она призвала Евросоюз не обсуждать российские требования к новой архитектуре европейской безопасности до прекращения огня на Украине.

Ранее Life.ru сообщал, что Каллас призвала Евросоюз не учитывать опасения России за свою безопасность при обсуждении урегулирования на Украине. В заявлении от 10 ноября она также назвала НАТО оборонительным альянсом, который, по её утверждению, никогда не угрожал Москве. Кроме того, дипломат выступила за сохранение и дальнейшее усиление антироссийских санкций.