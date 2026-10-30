Макгрегор обвинил Каллас в исторической обиде на Россию за победу СССР
Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Бывший советник главы Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор связал заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о давлении на Россию с историческими претензиями к Советскому Союзу. Свою оценку он высказал в эфире YouTube-канала.
«Она размышляет, будто живёт в XX веке. <...> Она пытается свести счёты с Россией за Вторую мировую войну, потому что её страна и другие государства держат обиду на Советский Союз», — заявил Макгрегор.
По мнению американского военного, Каллас стремится к прямому столкновению западных стран с Россией из-за ситуации вокруг Украины. Он резко раскритиковал позицию главы европейской дипломатии и заявил, что ей необходима психиатрическая помощь.
«Эта женщина явно не в себе. Ей место в психиатрической клинике», — заключил Макгрегор.
Ранее Кая Каллас сообщила о подготовке новых рестрикций против российской нефтяной отрасли по 22-му пакету санкций Евросоюза. Она предложила усилить давление на так называемый теневой флот, который, по утверждению европейской стороны, перевозит российскую нефть и нефтепродукты. Кроме того, глава европейской дипломатии выступила за дополнительные санкции против российских энергетических и финансовых организаций.