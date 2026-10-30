Бывший советник главы Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор связал заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о давлении на Россию с историческими претензиями к Советскому Союзу. Свою оценку он высказал в эфире YouTube-канала.

«Она размышляет, будто живёт в XX веке. <...> Она пытается свести счёты с Россией за Вторую мировую войну, потому что её страна и другие государства держат обиду на Советский Союз», — заявил Макгрегор.

По мнению американского военного, Каллас стремится к прямому столкновению западных стран с Россией из-за ситуации вокруг Украины. Он резко раскритиковал позицию главы европейской дипломатии и заявил, что ей необходима психиатрическая помощь.

«Эта женщина явно не в себе. Ей место в психиатрической клинике», — заключил Макгрегор.