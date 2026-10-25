«С Каллас говорить не будут»: В Латвии предложили неожиданного посредника для Москвы
Экс-глава МИД Латвии Юрканс предложил Ригу в качестве посредника ЕС с Россией
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Латвия могла бы стать главным переговорщиком Евросоюза с Россией вместо европейских политиков, с которыми Москва не готова поддерживать диалог. Такую инициативу выдвинул бывший министр иностранных дел республики Янис Юрканс в интервью порталу nra.lv.
По его мнению, у Риги есть преимущество перед другими европейскими столицами: знание русского языка, особенностей страны и её жителей. Бывший дипломат считает, что этот опыт можно использовать для восстановления отношений между ЕС и Москвой.
Юрканс также обратил внимание, что одного желания европейских властей начать переговоры недостаточно. Российская сторона, по его словам, тоже должна быть готова разговаривать с предложенным представителем.
В частности, экс-министр усомнился в возможности диалога с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Он полагает, что Москва не станет вести с ней переговоры, тогда как кандидатура Латвии могла бы оказаться более приемлемой.
Бывший руководитель МИД предложил Риге самостоятельно выступить с инициативой на уровне Евросоюза и доказать, что страна способна наладить дипломатические контакты. По его мнению, Брюсселю необходимо перестать отворачиваться от России и искать условия для возобновления общения.
В Москве ранее прокомментировали обсуждение кандидатуры европейского переговорщика. Как сообщал Life.ru 25 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно отнёсся бы к появлению такого представителя, если он действительно стремится к мирному урегулированию. Поводом стали сообщения о возможном назначении президента Финляндии Александра Стубба.