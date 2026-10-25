Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 октября, 19:30

«С Каллас говорить не будут»: В Латвии предложили неожиданного посредника для Москвы

Экс-глава МИД Латвии Юрканс предложил Ригу в качестве посредника ЕС с Россией

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Латвия могла бы стать главным переговорщиком Евросоюза с Россией вместо европейских политиков, с которыми Москва не готова поддерживать диалог. Такую инициативу выдвинул бывший министр иностранных дел республики Янис Юрканс в интервью порталу nra.lv.

По его мнению, у Риги есть преимущество перед другими европейскими столицами: знание русского языка, особенностей страны и её жителей. Бывший дипломат считает, что этот опыт можно использовать для восстановления отношений между ЕС и Москвой.

Юрканс также обратил внимание, что одного желания европейских властей начать переговоры недостаточно. Российская сторона, по его словам, тоже должна быть готова разговаривать с предложенным представителем.

В частности, экс-министр усомнился в возможности диалога с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Он полагает, что Москва не станет вести с ней переговоры, тогда как кандидатура Латвии могла бы оказаться более приемлемой.

Бывший руководитель МИД предложил Риге самостоятельно выступить с инициативой на уровне Евросоюза и доказать, что страна способна наладить дипломатические контакты. По его мнению, Брюсселю необходимо перестать отворачиваться от России и искать условия для возобновления общения.

Не только Киев: Ушаков объяснил, почему без диалога с Европой не решить конфликт на Украине
Не только Киев: Ушаков объяснил, почему без диалога с Европой не решить конфликт на Украине

В Москве ранее прокомментировали обсуждение кандидатуры европейского переговорщика. Как сообщал Life.ru 25 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно отнёсся бы к появлению такого представителя, если он действительно стремится к мирному урегулированию. Поводом стали сообщения о возможном назначении президента Финляндии Александра Стубба.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Латвия
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar