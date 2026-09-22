«Доктор, что вы делаете у меня дома?» Анестезиолог объяснил, почему после наркоза люди говорят бессмыслицу

После выхода из наркоза люди могут временно терять контроль над поведением, говорить необычные вещи, переходить на другой язык или вести себя непривычно, но попавшая в СМИ история про предподавателя английского языка из Владимира выглядит сомнительно. Об этом Life.ru рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Фируз Ашуров.

Новость про Александра, который якобы забыл русский язык на несколько часов после колоноскопии, — это полный бред. Нужно чётко отличать седацию, то есть искусственный сон, от полноценного наркоза — это разные вещи. Фируз Ашуров Врач анестезиолог-реаниматолог ГКБ имени М. Е. Жадкевича

По словам врача, при колоноскопии обычно используется седация с применением пропофола. После такой процедуры действительно возможны кратковременная дезориентация и необычное поведение, однако они обычно длятся недолго.

«Кратковременное нарушение сознания и дезориентация могут быть, но максимум на 10–15 минут. Даже в исследованиях этого препарата нет данных о том, чтобы человек ходил дезориентированным несколько часов», — объяснил Ашуров.

Анестезиолог отметил, что случаи, когда после наркоза человек начинает говорить на другом языке, встречаются в медицинской практике. В качестве примера он привёл историю из Нидерландов, где после операции мальчик временно перестал говорить на родном языке и перешёл на английский.

По словам специалиста, подобные ситуации могут быть связаны не с самим препаратом, а с нарушением работы мозга при определённых осложнениях. Если состояние длится продолжительное время, пациенту требуется осмотр невролога.

«Когда после наркоза человек забывает родной язык, это говорит о том, какой именно наркоз там был и сколько времени органы находились в гипоперфузии. Это состояние, когда общее давление снижается, органы получают мало крови, кровоснабжение ухудшается, и начинаются неврологические нарушения», — рассказал врач.

Ашуров пояснил, что важно различать обычное возбуждение при пробуждении и послеоперационный делирий. В первом случае пациент может вести себя эмоционально, ругаться, смеяться, флиртовать или произносить странные фразы сразу после выхода из анестезии. При делирии же возникают нарушения внимания, сознания и ориентации, которые могут сохраняться дольше. В своей практике врач встречал пациентов, которые после пробуждения неожиданно начинали разговаривать на иностранном языке. Чаще всего это были люди, которые хорошо владели этим языком в обычной жизни.

«Особенно интересно, когда это человек, который профессионально владеет языком, например преподаватель английского: в первые минуты английский у него явно «доминирует», а после полного пробуждения он уже сам смеётся над этой ситуацией», — рассказал Ашуров.

Также пациенты после операции могли серьёзно просить вызвать такси, хотя ещё находились в палате, или удивляться, почему врач оказался у них дома. Через некоторое время такие эпизоды обычно забываются.

«Я бы не говорил, что «под наркозом человек говорит правду». В этот момент временно нарушаются внимание и контроль поведения, поэтому человек может говорить совершенно несвойственные ему вещи», — заключил анестезиолог.

Напомним, 28-летний учитель английского из Владимира после колоноскопии под наркозом неожиданно перестал говорить по-русски и несколько часов общался только на иностранном языке. Как рассказала врач-эндоскопист, после процедуры мужчина долго приходил в себя, а затем начал кричать и пытаться объяснить окружающим что-то на английском.