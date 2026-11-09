Антироссийская политика главы евродипломатии Каи Каллас обернулась провалом и привела к ослаблению международного влияния Евросоюза. Такую оценку высказал норвежский общественный деятель и публицист Дан-Вигго Бергтун в статье для издания Steigan. По его мнению, Брюссель оказался заложником собственного курса на конфронтацию с Москвой.

«Европа, которая должна быть главным защитником дипломатии в мире, выработала политическую культуру, в которой переговоры с Россией практически считаются изменой», — говорится в публикации.

Автор считает, что политика Каллас не приблизила завершение украинского конфликта. Вместо дипломатического урегулирования европейские государства продолжают наращивать военные расходы, одновременно сталкиваясь с экономическими и социальными проблемами. При этом, по оценке Бергтуна, Евросоюз постепенно утрачивает возможность влиять на ключевые международные решения.

Публицист обратил внимание на противоречие между требованиями Каллас предоставить ЕС место за столом переговоров и нежеланием Брюсселя вести полноценный диалог с Россией. Он подчеркнул, что рассчитывать на влияние невозможно, если единственное предложение европейских политиков заключается в продолжении противостояния.

«Европе больше не нужны политики, соревнующиеся, кто из них наиболее враждебен к Москве», — заключил автор статьи, назвав проводимую Каллас политику несостоятельной.

Тем временем 10–11 ноября в Абу-Даби запланированы трёхсторонние переговоры России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Одной из центральных тем встречи станут взаимные гарантии безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией новую систему европейской безопасности. Глава евродипломатии выступила за сохранение существующей архитектуры НАТО и ЕС, одновременно потребовав предоставить Брюсселю место за столом переговоров по Украине. При этом в Кремле отметили, что обсуждать будущую безопасность Европы без европейских представителей на определённом этапе всё равно будет невозможно.