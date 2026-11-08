Глава европейской дипломатии Кая Каллас, похоже, не понимает принципов ведения войн и заключения мирных соглашений. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, отреагировав на её заявление о президенте России Владимире Путине.

«Я не думаю, что она понимает, как работают войны и мирные переговоры...» — написал Кошкович в соцсети X.

Поводом для критики стали слова Каллас о том, что российский лидер не имеет права вето в вопросах европейской безопасности. С таким заявлением она выступила 6 ноября на пресс-конференции в Варшаве после встречи представителей стран Балтийского региона.

Глава евродипломатии также выступила против пересмотра существующей системы безопасности Европы. По её мнению, НАТО и Евросоюз уже обеспечивают необходимые механизмы взаимодействия, а Украина должна быть включена в эту систему. При этом Каллас настаивает, что любые мирные договорённости, затрагивающие европейские интересы, потребуют участия Брюсселя.

Дискуссия развернулась на фоне подготовки нового раунда переговоров по Украине. Ранее Life.ru сообщал, что Кремль исключил участие представителей Евросоюза во встрече России, США и Украины в Абу-Даби, поскольку стороны уже согласовали трёхсторонний формат консультаций.