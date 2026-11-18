Европейский союз оказался в стороне от переговоров США и России по Украине из-за антироссийского курса Брюсселя, одним из главных проводников которого стала глава евродипломатии Кая Каллас. К такому выводу пришёл обозреватель итальянского издания L’AntiDiplomatico Фабрицио Верде, назвавший сложившуюся ситуацию провалом «доктрины Каллас».

«Кая Каллас руководит дипломатией Брюсселя, но когда речь заходит о переговорах о прекращении конфликта, который истощает континент, её просто отстранили», — говорится в публикации.

По мнению автора, европейское руководство сделало ставку на усиление санкций против Москвы, увеличение военных расходов и дальнейшее давление на Россию. Однако такой подход, который журналист связывает прежде всего с Каллас, не обеспечил ЕС заметного влияния на дипломатическое урегулирование.

Особенно отчётливо последствия этой стратегии, считает Верде, проявились после решения Вашингтона возобновить прямые контакты с Москвой. Пока США и Россия обсуждают возможные пути завершения конфликта, Брюссель, по оценке обозревателя, не способен полноценно участвовать в переговорах.

Показательным примером автор называет отсутствие самой Каллас в составе европейской переговорной группы. Как ранее объявил председатель Евросовета Антониу Кошта, в неё включили советников по национальной безопасности Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании, а также представителей Еврокомиссии и Евросовета.

«Каллас там нет. Её реакция? Цепляться за договоры и требовать роли, которую никто за ней не признаёт», — констатировал обозреватель.

Ранее Life.ru сообщал, что Каллас открыто раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за исключения дипломатической службы ЕС из переговоров с Россией. Каллас заявила, что такое решение противоречит основополагающим документам Евросоюза, закрепляющим полномочия её ведомства. Каллас также предупредила, что создание отдельной переговорной структуры приведёт к дополнительным расходам из бюджета ЕС.