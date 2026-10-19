Долг 655 тысяч и вклады на 201 млн: как сейчас живёт бывшая жена создателя МММ Мавроди

Бывшая жена создателя МММ Сергея Мавроди Елена Павлюченко оказалась должницей перед государством. Налоговая служба через судебных приставов взыскивает с 57-летней женщины 655 тысяч рублей, сообщает SHOT.

В 2022 году Павлюченко зарегистрировала ИП для производства фильмов и работы в рекламе, но через год закрыла дело. В 2025-м она решила вернуться к работе и откликалась на вакансии финансового директора. В резюме она уверяла, что умеет убеждать, презентовать продукты и «эффектно поздравлять со сцены».

При этом образ жизни женщины далёк от скромного. Ей принадлежит квартира на Комсомольском проспекте в Хамовниках стоимостью около 35 млн рублей. Жильё она купила ещё в 1993 году, когда встречалась с будущим автором пирамиды. С 2023 по 2025 год Елена разместила на банковских счетах 201 млн рублей и получила около 20 млн рублей процентов.

Отдельная статья расходов — уход за собой. В любимом салоне красоты она побывала более двух тысяч раз и оставила там 4,8 млн рублей за маникюр, косметологию и массаж.

Познакомились Елена и Сергей в 1992 году на съёмках «Утренней звезды». Он сидел в жюри, она, вице-мисс Запорожья, выступала на сцене. Позже Павлюченко выиграла конкурс «Королева МММ» и возглавила агентство «МММ-моделс». Пара поженилась в 1993 году, в 1996-м родилась дочь Екатерина.

После развода в 2005 году Елена исчезла из поля зрения публики. Ходили даже слухи, что она сменила фамилию и внешность. Дочь выбрала такой же закрытый уклад: 30-летняя Екатерина носит мамину фамилию и работает в копирайтинге и PR.

Сам Мавроди создал крупнейшую в стране финансовую пирамиду. В 1994 году МММ выпустила билеты с портретом основателя, которые в народе окрестили «валютой Мавроди». Цену бумаг назначал лично Сергей и регулярно её повышал, а вкладчикам сулили до 1000% годовых. Первым участникам платили за счёт взносов новичков. Когда приток денег иссяк, схема рухнула, билеты превратились в бумагу, а миллионы людей лишились накоплений.

Тем временем украинский боксёр Владимир Кличко попросил суд временно назначить его опекуном имущества 11-летней дочери Кайи после смерти звезды «‎Крика» , актрисы Хайден Панеттьер. Согласно ходатайству, Кайя является единственной наследницей имущества Панеттьер. Кличко хочет получить право защищать интересы дочери, пока идёт оформление наследства.