Кличко хочет прибрать к рукам наследство умершей Панеттьер из «‎Крика» через общую дочь

Украинский боксёр Владимир Кличко попросил суд временно назначить его опекуном имущества 11-летней дочери Кайи после смерти звезды «‎Крика» , актрисы Хайден Панеттьер. О поданном в Калифорнии ходатайстве пишет Daily Mail со ссылкой на материалы дела.

Согласно ходатайству, Кайя является единственной наследницей имущества Панеттьер. Кличко хочет получить право защищать интересы дочери, пока идёт оформление наследства. Бывший боксёр опасается, что часть вещей актрисы может быть утрачена или присвоена. В документах он указывает на возможный несанкционированный доступ к её собственности.

Напомним, актриса Хайден Панеттьер, известная по «Героям», «Нэшвиллу» и фильмам «Крик», скончалась в 36 лет. Долгое время она состояла в отношениях с Владимиром Кличко. У пары есть дочь Кайя-Евдокия, ей 11 лет. Одной из возможных причин смерти называют передозировку. Церемония прощания с актрисой состоялсь в Малибу. Кличко на похоронах не появился.