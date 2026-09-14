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Опубликовано 14 сентября, 12:30

Таблетка могла оказаться роковой: СМИ узнали новые детали смерти экс-невесты Кличко Панеттьери

DM: Экс-невеста Кличко Панеттьери могла принять опасную таблетку перед смертью

Хайден Панеттьери. Обложка © ТАСС / EPA / CAROLINE BREHMAN

Хайден Панеттьери. Обложка © ТАСС / EPA / CAROLINE BREHMAN

Американская актриса Хайден Панеттьери могла незадолго до смерти принять таблетку, предположительно содержавшую фентанил. Новые подробности расследования смерти 36-летней звезды «Героев» и «Нэшвилла» приводит Daily Mail.

По данным издания, речь идёт о препарате, который мог быть подмешан или содержать сильнодействующее вещество. При этом официально связь между этой таблеткой и смертью актрисы пока не установлена, а окончательные выводы должны сделать специалисты.

Панеттьери умерла 16 августа в Гринвилле, штат Южная Каролина. Прибывшие по вызову медики обнаружили её без сознания с остановкой сердца. Реанимационные мероприятия результата не дали. Проведённое вскрытие не выявило травм, которые могли привести к смерти актрисы. Полиция также заявляла, что на первоначальном этапе расследования не обнаружила признаков насильственной смерти или подозрительных обстоятельств.

Хайден Панеттьери было 36 лет. Наибольшую известность ей принесли сериалы «Герои» и «Нэшвилл», а также фильмы франшизы «Крик».

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Стало известно, кто получит наследство экс-невесты Кличко Хайден Панеттьери

Ранее к расследованию смерти американской актрисы Хайден Панеттьери подключились дополнительные специалисты. Обстоятельства гибели 36-летней звезды, которая ранее состояла в отношениях с украинским боксёром Владимиром Кличко, теперь изучает и Управление по борьбе с наркотиками США. Причину гибели Панеттьери пока не установили — окончательные выводы должны сделать после проведения дополнительных экспертиз.

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Наталья Демьянова
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