Таблетка могла оказаться роковой: СМИ узнали новые детали смерти экс-невесты Кличко Панеттьери

Американская актриса Хайден Панеттьери могла незадолго до смерти принять таблетку, предположительно содержавшую фентанил. Новые подробности расследования смерти 36-летней звезды «Героев» и «Нэшвилла» приводит Daily Mail.

По данным издания, речь идёт о препарате, который мог быть подмешан или содержать сильнодействующее вещество. При этом официально связь между этой таблеткой и смертью актрисы пока не установлена, а окончательные выводы должны сделать специалисты.

Панеттьери умерла 16 августа в Гринвилле, штат Южная Каролина. Прибывшие по вызову медики обнаружили её без сознания с остановкой сердца. Реанимационные мероприятия результата не дали. Проведённое вскрытие не выявило травм, которые могли привести к смерти актрисы. Полиция также заявляла, что на первоначальном этапе расследования не обнаружила признаков насильственной смерти или подозрительных обстоятельств.

Хайден Панеттьери было 36 лет. Наибольшую известность ей принесли сериалы «Герои» и «Нэшвилл», а также фильмы франшизы «Крик».

Ранее к расследованию смерти американской актрисы Хайден Панеттьери подключились дополнительные специалисты. Обстоятельства гибели 36-летней звезды, которая ранее состояла в отношениях с украинским боксёром Владимиром Кличко, теперь изучает и Управление по борьбе с наркотиками США. Причину гибели Панеттьери пока не установили — окончательные выводы должны сделать после проведения дополнительных экспертиз.