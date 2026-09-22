Владимир Кличко не пришёл на прощание с экс-невестой Хайден Панеттьери

В Малибу состоялась церемония прощания с актрисой Хайден Панеттьери. Об этом сообщает Page Six. На церемонию пришли около 150 человек — родственники, друзья и коллеги. Среди присутствующих был отец актрисы Скип Панеттьери.

Мать Хайден, Лесли Фогель, на церемонии не появилась. Сначала она не получила приглашение, однако позднее его всё же отправили. В итоге Фогель отказалась от участия, сославшись на «семейные обстоятельства».

Не было на церемонии и бывшего жениха Панеттьери Владимира Кличко вместе с их 11-летней дочерью Кайей Евдокией. Как отмечает издание, их не удалось обнаружить ни на одной из опубликованных фотографий, но допускается, что они могли присутствовать незамеченными.

Напомним, актриса Хейден Панеттьер, известная по «Героям», «Нэшвиллу» и фильмам «Крик», скончалась в 36 лет. Долгое время она состояла в отношениях с Владимиром Кличко. Одной из возможных причин называют передозировку. Друзья считают, что её возлюбленный Брайан Хикерсон несколько лет отдалял её от близких.