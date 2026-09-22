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Опубликовано 22 сентября, 10:26

Владимир Кличко не пришёл на прощание с экс-невестой Хайден Панеттьери

Владимир Кличко. Обложка © ТАСС / Thomas Bartilla

Владимир Кличко. Обложка © ТАСС / Thomas Bartilla

В Малибу состоялась церемония прощания с актрисой Хайден Панеттьери. Об этом сообщает Page Six. На церемонию пришли около 150 человек — родственники, друзья и коллеги. Среди присутствующих был отец актрисы Скип Панеттьери.

Мать Хайден, Лесли Фогель, на церемонии не появилась. Сначала она не получила приглашение, однако позднее его всё же отправили. В итоге Фогель отказалась от участия, сославшись на «семейные обстоятельства».

Не было на церемонии и бывшего жениха Панеттьери Владимира Кличко вместе с их 11-летней дочерью Кайей Евдокией. Как отмечает издание, их не удалось обнаружить ни на одной из опубликованных фотографий, но допускается, что они могли присутствовать незамеченными.

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Напомним, актриса Хейден Панеттьер, известная по «Героям», «Нэшвиллу» и фильмам «Крик», скончалась в 36 лет. Долгое время она состояла в отношениях с Владимиром Кличко. Одной из возможных причин называют передозировку. Друзья считают, что её возлюбленный Брайан Хикерсон несколько лет отдалял её от близких.

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Анастасия Никонорова
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