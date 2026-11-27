Российский пианист и дирижёр Константин Лифшиц скончался после продолжительной борьбы с меланомой. Музыкант умер 26 ноября на 50-м году жизни. О причине его смерти ТАСС сообщил источник из окружения артиста.

«У него была меланома», — рассказал собеседник агентства.

Константин Лифшиц родился в 1976 году в Харькове и окончил Московскую среднюю специальную музыкальную школу имени Гнесиных. Международную карьеру начал ещё в юности: в 1990 году дебютировал в Лондоне, после чего выступал в Европе и Японии. Особую известность ему принесли исполнения произведений Иоганна Себастьяна Баха и Людвига ван Бетховена.

Музыкант сотрудничал с ведущими оркестрами мира, выступал как дирижёр и преподавал в Высшей школе музыки в Люцерне. За вклад в исполнительское искусство Лифшиц был удостоен премии «Ровенна» и награждён орденом Сергия Радонежского III степени.

Ранее Life.ru сообщал о смерти Константина Лифшица в возрасте 49 лет. Первым о кончине музыканта рассказал музыкальный критик Алексей Мунипов, назвав его прекрасным и недооценённым пианистом. Запись «Гольдберг-вариаций» Баха в исполнении Лифшица была номинирована на премию «Грэмми» в 1996 году.