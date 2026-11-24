Один из крупнейших российских производителей автобусов «Волгабас» столкнулся с угрозой банкротства дочернего предприятия. Как сообщает Mash, компания накопила долги почти на полмиллиарда рублей, а её сотрудникам начали задерживать зарплаты.

Арбитражный суд Владимирской области уже принял к рассмотрению заявление налоговой инспекции Саратовской области о признании ООО «Бакулин Моторс Групп» банкротом. Общая сумма открытых в отношении предприятия исполнительных производств превышает 530 миллионов рублей.

Под обеспечительные меры попали кузовной цех, котельная, контрольно-пропускной пункт, медпункт, автостоянка и несколько автомобилей. Кандидатом на должность временного управляющего стала Анастасия Березюк.

По информации Mash, работникам предприятия задерживают зарплаты примерно на две недели. Собеседник канала в правительстве Владимирской области подтвердил наличие проблем на заводе, предположив, что причиной могло стать неэффективное управление. Региональные власти готовы оказать поддержку сотрудникам в случае увольнений.

Производственные площадки «Волгабаса» расположены в Волгоградской и Владимирской областях. На последней, в частности, собирают китайские автобусы Yutong. По данным Mash, предприятие выпускает около трёх тысяч машин в год, а его автобусы курсируют примерно в сотне российских городов, включая Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Ранее с серьёзными финансовыми трудностями столкнулся другой крупный игрок транспортного рынка — компания «ЕвроТранс». В начале ноября в Подмосковье закрылись все 53 автозаправки принадлежащей ей сети «Трасса». Около 1400 сотрудников оказались в вынужденном простое.