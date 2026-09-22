«Долго не загорался»: Герой России назвал Leopard своей самой сложной целью

Герой России, оператор БПЛА Алексей Соколов с позывным Сокол назвал немецкий танк Leopard самой сложной целью, которую ему приходилось уничтожать. Об этом он рассказал РИА «Новости». По словам бойца, работать по бронемашине пришлось вместе с товарищем с позывным Тек.

«Танк Leopard, наверное, был самым сложным. Со своим товарищем, совместно с расчётом КВН уничтожали. Я ещё тогда на радиодроне работал», — вспоминает Соколов.

Главной проблемой, по его словам, стала антидроновая сетка, которая мешала поразить броню кумулятивным боеприпасом. Сначала оператору пришлось разрушить укрытие и расчистить подход к машине.

«Я раскрывал полностью укрытие, его сетку. И уже потом с Теком одновременно отрабатывали в танк и, соответственно, сожгли его. Он не загорался долго, но, соответственно, потом всё равно мы его подожгли», — рассказал военнослужащий.

Ранее Life.ru рассказывал, как Алексей Соколов назвал трассу Краматорск — Дружковка «дорогой в ад» для ВСУ. По словам бойца, российские операторы БПЛА практически остановили движение украинской техники на этом участке.