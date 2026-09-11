«Дорога в ад»: Подступы к Дружковке превратились в смертельный квест для ВСУ

Российские операторы БПЛА практически остановили движение украинских подразделений между Дружковкой и Алексеево-Дружковкой. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник расчёта ударных беспилотных систем группировки войск «Южная» Герой России Алексей Соколов с позывным Сокол.

По словам военнослужащего, российские подразделения последовательно изолируют девятикилометровый участок трассы Краматорск — Дружковка, превратив её в «дорогу в ад». Чем ближе транспорт приближается к передовым позициям ВС РФ, тем выше риск его поражения.

«НРТК уже не ездят недели может две — три. В Алексеево-Дружковку уже давно не заезжают. Ещё пытаются с Дружковки выезжать, но и это всё пресекаем», — сказал Соколов. Под НРТК имеются в виду роботизированные комплексы доставки.

Боец добавил, что между Краматорском и Дружковкой украинские подразделения ещё используют пикапы. Для поездок ближе к линии боевого соприкосновения они задействуют преимущественно бронированные машины, оборудованные защитными конструкциями от дронов. Но проскочить по трассе редко удаётся и этим типам боевых машин.

29-летний Алексей Соколов был мобилизован из Пермского края в 2022 году. В конце августа министр обороны Андрей Белоусов вручил ему медаль «Золотая Звезда».

Накануе сообщалось, что российские операторы FPV-дронов уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку M109 Paladin в районе Ясной Поляны под Краматорском. Операцию провели бойцы отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса Южной группировки войск.