Московский «Локомотив» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче 16-го тура железнодорожники обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 2:1.

Встреча на «РЖД-Арене» началась с пропущенного хозяевами мяча — уже на седьмой минуте отличился Далер Кузяев. На 31-й минуте Николай Комличенко сравнял счёт, а после перерыва победный гол забил Александр Руденко.

Для столичного клуба эта победа стала второй подряд в чемпионате России. Железнодорожники набрали 17 очков, поднялись с 13-го на 11-е место в турнирной таблице и покинули зону стыковых матчей. Махачкалинское «Динамо» с таким же количеством очков располагается на десятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» 6 декабря сыграет на выезде с грозненским «Ахматом». Махачкалинцы 4 декабря примут самарские «Крылья Советов».