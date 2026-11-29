Долгожданная победа: «Локомотив» обыграл махачкалинский «Динамо» и покинул зону стыковых матчей РПЛ
«Локомотив» одержал первую домашнюю победу в сезоне РПЛ и вышел из зоны стыков
Обложка © Telegram / ФК «Локомотив» Москва
Московский «Локомотив» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче 16-го тура железнодорожники обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 2:1.
Встреча на «РЖД-Арене» началась с пропущенного хозяевами мяча — уже на седьмой минуте отличился Далер Кузяев. На 31-й минуте Николай Комличенко сравнял счёт, а после перерыва победный гол забил Александр Руденко.
Для столичного клуба эта победа стала второй подряд в чемпионате России. Железнодорожники набрали 17 очков, поднялись с 13-го на 11-е место в турнирной таблице и покинули зону стыковых матчей. Махачкалинское «Динамо» с таким же количеством очков располагается на десятой строчке.
В следующем туре «Локомотив» 6 декабря сыграет на выезде с грозненским «Ахматом». Махачкалинцы 4 декабря примут самарские «Крылья Советов».
Ранее в другом матче 16-го тура РПЛ московская «Родина» одержала волевую победу над «Оренбургом» со счётом 2:1. Столичные футболисты уступали до 80-й минуты, однако сумели забить два мяча за пять минут и взять реванш за октябрьское поражение в Кубке России.