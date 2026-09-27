Долгожителям Москвы к 100-летию положена выплата 37 тысяч рублей

Столетний юбилей в Москве сопровождается специальной денежной выплатой: в 2026 году горожанам перечислят 37062 рубля. Об этом РИА «Новости» сообщили в департаменте труда и соцзащиты населения Москвы.

На этом поддержка не заканчивается. С 101-летия долгожителям начинают ежегодно выплачивать по 22238 рублей. Получать эту сумму москвичи могут каждый последующий год.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил установить федеральную выплату для россиян, которым исполнилось 100 лет. По его мнению, размер такой поддержки может составить до 200 тысяч рублей. По словам замсекретаря ОП, такая мера могла бы стать дополнительной поддержкой для долгожителей. Он считает, что выплата также способна мотивировать людей внимательнее относиться к своему здоровью.