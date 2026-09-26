В ОП предложили выплачивать 200 тысяч рублей россиянам за долголетие

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил установить федеральную выплату для россиян, которым исполнилось 100 лет. По его мнению, размер такой поддержки может составить до 200 тысяч рублей. Инициативу он озвучил в беседе с РИА «Новости».

«Считаю, что тем гражданам, которым исполнится 100 лет, нужно выплачивать не менее 100 тысяч рублей, а, может быть, и даже больше — 200 тысяч рублей. Это будет стимул нашим гражданам заботиться о своём здоровье», — сказал Гриб.

По словам замсекретаря ОП, такая мера могла бы стать дополнительной поддержкой для долгожителей. Он считает, что выплата также способна мотивировать людей внимательнее относиться к своему здоровью.

Сейчас подобные выплаты могут действовать на региональном уровне.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести базовую выплату на ребёнка для всех семей независимо от уровня дохода. По её мнению, действующая система оценки нуждаемости может приводить к потере поддержки после роста официального заработка родителей. Депутат также призвала оценить расходы государства на администрирование проверок доходов семей. Сейчас единое пособие назначают с учётом среднедушевого дохода, а его размер может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.