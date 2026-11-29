Народная артистка России Лариса Долина намерена возобновить гастрольную деятельность после объявленного ранее перерыва. Певица планирует отправиться с концертами по российским городам в 2027 году, однако точный маршрут пока не определён. Об этом она рассказала РИА «Новости».

«У меня будут гастроли в следующем году по городам России. Но график начнёт формироваться только в 2027 году», — сообщила исполнительница.

По словам Долиной, количество городов и даты будущих выступлений станут известны позднее. Пока артистка не уточняет, когда именно собирается выйти на сцену в рамках нового тура.

О перерыве в концертной деятельности певица объявила 11 ноября во время выступления в подмосковной Коломне. Тогда она призналась, что нуждается в восстановлении физических и моральных сил после непростого периода в жизни.

При этом речь не шла о полном отказе от выступлений. Представитель артистки Сергей Пудовкин уже пояснял, что пауза затрагивает прежде всего сольные гастрольные концерты. Участие в ранее запланированных корпоративных мероприятиях и фестивалях сохраняется.

Кроме того, Долина собирается вновь выступить в Северной Корее. По словам её продюсера, поездка предварительно намечена на лето 2027 года, а концерт планируется провести в более камерном формате.

Ранее Life.ru писал, что Лариса Долина объявила о приостановке сольных концертов после 55 лет на сцене. Во время выступления в Коломне певица призналась в эмоциональном истощении и попросила публику дать ей время на восстановление. При этом артистка подчеркнула, что не привыкла работать вполсилы и рассчитывает вернуться к полноценным гастролям.