Председатель КНДР Ким Чен Ын пожал руку народной артистке России Ларисе Долиной и лично поблагодарил её после выступления в Пхеньяне. Фотографии встречи с российскими артистами опубликовало Минприроды России в официальном канале MAX.

Ким Чен Ын пожал руку Ларисе Долиной после концерта в Пхеньяне. Видео © MAX / Минприроды России

«Российско-корейский культурный обмен на высшем уровне. Ким Чен Ын лично поблагодарил московских артистов за торжественный концерт», — говорится в сообщении ведомства.

На опубликованных кадрах северокорейский лидер пожимает руку Долиной, стоящей на сцене в синем платье. После этого он пообщался с другими участниками выступления. На одной из фотографий артисты и представители обеих делегаций позируют вместе.

Концерт состоялся в Пхеньянском оперном театре и завершил первый день заседаний Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР. Помимо Долиной, в мероприятии участвовали Екатерина Андреева, солист Мариинского театра Глеб Князев и Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова.

Ранее Life.ru писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу посетил концерт российских артистов в Пхеньяне, где выступила народная артистка России Лариса Долина. Российская делегация прибыла в Северную Корею 26 ноября по приглашению Министерства культуры КНДР. Её возглавил заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев.